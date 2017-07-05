14:51, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda





Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait 100 gemi okyanuslarda bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Korolev, Rus donanmasına ait yaklaşık 100 geminin dünya okyanuslarının değişik noktalarında görev yaptıklarını açıkladı. Deniz Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Uluslararası Deniz Savunma Fuarı’nın gazetesinde bugün yayınlanan bir makalede Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 100 savaş ve destek gemisinin okyanusların farkı noktalarında görevde olduğu yazıldı. Destek gemilerinde Andreyevskiy bayrağı dalgalanıyor.

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