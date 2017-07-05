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4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı
4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı

Tunceli merkezli 4 ilde, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK'nın şehir yapılanması olan sözde sivil savunma birlikleri mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda 13'ü Tunceli'de olmak üzere toplam 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.



İlgili Konular PKK operasyonu pkk
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