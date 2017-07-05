KEİPA 49. Genel Kurulu'nda Kırım gerilimi

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Kırım gerilimi yaşandı.
Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı'' olduğu genel kurulun "Yeni Yetki Belgelerinin Tasdiki" bölümünde, Ukrayna heyeti, Rusya'nın yetki belgesinin tasdikini istediği milletvekili Pavel Shperov'un yetkilendirilmesine itiraz etti.
KEİPA Ukrayna Delegasyonu Başkanı Lyudmila Denisova, yeni yetki belgelerinin tasdiki ile ilgili yapılacak çalışmada, Rusya heyetinden Shperov'un illegal bir konumda olduğundan dışarıda bırakılmasını teklif ettiklerini söyledi.
Shperov'un Kırım'dan Rusya milletvekili seçildiğini, Kırım'ın da Ukrayna toprağı olduğunu, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirten Denisova, şöyle devam etti:
"Pavel Shperov'un vasıfları, bu toplantıya uygun değildir. Shperov'un Rusya Duma'sında Kırım Milletvekili seçildiği iddia edilmektedir ama Kırım Ukrayna'nın bölünmez bir parçasıdır. Dünya bunu böyle kabul etmektedir. Birleşmiş Milletlerin (BM) kararına uygun olarak, bu konu Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olarak net bir şekilde belirtilmiştir. Birçok ülke bunu imzalamıştır ve bu ülkelerin hepsi, ayrıca KEİPA üyesi ülkelerdir. Rusya yasa dışı olarak Kırım otonom cumhuriyetini ilhak etmiştir. Dünya saldırgan tavrından dolayı Rusya'ya yaptırımlar uygulamıştır ve bu yaptırımlar hala devam etmektedir."
Denisova, Rusya tarafından işgal edilen Kırım ve Sivastopol'un Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatarak, "Dolayısıyla buralarda yapılan seçimler de geçersizdir. Bu seçimlerin yapılmış olması, uluslararası hukuk normlarının ihlali demektir, BM'nin konuyla ilgili kararının ihlali demektir. ABD'nin de işgale itirazı olmuştur. KEİPA'ya da itirazlar, bahsedilen merciler tarafından iletilmiştir. Yasa dışı yoldan, 'saldırgan ülke' tarafından Ukrayna devletinin toprakları olan Kırım'dan seçilmiş ve Bulgaristan, Moldova, Romanya, Türkiye ve Sırbistan tarafından milletvekilliği yasal olmayan Rus delegenin yeni belgelerin tasdiki oturumunda salondan ve toplantıdan çıkarılmasını istiyoruz." diye konuştu.
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı Michael Emelyanov ise Ukrayna adına konuşan Denisova'nın önemli bir konuyu atladığını belirterek, "Pavel Shperov, Kırım'dan seçilmemiştir, federal listeden seçilmiştir. Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) federal listesinden ve ona tüm Rusya'dan 5 milyon kişi oy vermiştir. Onun yasallığını şüphe altında koymak, onun seçmeninin yasallığını şüphe altında koymaktır." dedi.
Ukrayna temsilcisinin konuşmasında hukuki analiz yapılmadığını savunan Emelyanov, şunları söyledi:
"Pavel Shperov'un niye yetkisiz olduğuyla ilgili bir mesnet getirilmemiştir. Bu tür durumlarda Genel Kurul, şu ya da bu yetki belgesinin tasdikinden vazgeçebilir, yönetmelikte belirtilmiştir. Pavel Shperov, bizim meclisimizin üyesidir. Yetki belgesinin tasdikinin kabul edilmemesini öngören yönetmelik maddesi söz konusu değildir. Ukrayna eğer hukuki temelde bir itiraz getirirse onlarla konuşmaya devam edeceğiz ancak meslektaşlarımıza şunu demek istiyorum, her zaman saygıyla yaklaşıyoruz tüm ulusal heyetlere ve tüzüğe uyuyoruz. Talebimiz yönetmeliğe göre kararın alınması."
Genel kurul devam ederken Ukrayna heyeti, Pavel Shperov'un salondan çıkmaması üzerine oturumu terk etti.
Oturum arasında basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Ramazan Can da Pavel Shperov'un yetki belgesinin oylanmadığını ve bundan sonraki oturumlara katılma yetkisinin bulunmadığını ifade etti.
Can, toplantıda yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:
"KEİPA'ya üye ülkeler, yeni seçilen milletvekillerini KEİPA üyesi olarak genel kurula takdim ediyorlar. Genel kurul da bu yetki belgelerini onaylıyor. Kırım toprağında seçildiği iddia edilen bir milletvekilinin Rusya tarafından KEİPA’ya üye olması noktasında yetkilendirme evrakı geldi. Bunun da onaylanması lazımdı. Ukrayna heyeti, 'Kırım işgal altındadır, Kırım bizim toprağımızdır’ diyerek, bu yetkilendirmeye itiraz etti. Kurul da bir karar aldı, bu yetkilendirmeye bir ülkenin itirazı olduğu için genel kurul bir komisyon kuracak, komisyon daimi komiteye ilgili evrakı havale edecek. Komisyon kurma kararı alındı, milletvekilinin yetkisi onaylanmadı. Diğer Rus vekillerin yetkisi onaylandı ama Kırım’dan seçildiği iddia edilen milletvekilinin yetkisi onaylanmadı. Bu arada da onun genel kuruldan çıkması lazım. Daimi komite onu değerlendirecek, komite oy birliğiyle karar alıyor. Ukrayna’nın itirazı olursa yetkisi oylanmayacak. Şu an yetkisi oylanmadığı için milletvekilinin bu toplantılara devam etmesi, iç tüzük gereği mümkün değildir."
Rusya heyetinden Pavel Shperov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bu tavrının "faşist bir tavır" olduğunu iddia etti.
TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Kırım gerilimi yaşandı
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