15:18, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası, 26 yaralı





Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında, E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Bulgar polisi, sabah erken saatlerde Sofya'ya 40 kilometre uzaklıktaki İhtiman bölgesinde, yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazada 26 kişi yaralanırken, bunlardan 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın, bölgede etkili olan sis ve yol kenarındaki çöplükte çıkan yangından yükselen duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

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