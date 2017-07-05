15:33, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı





Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AGİT Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve Amerikalı Richard Hoagland dün Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu ile 50 yaşındaki kadının hayatını kaybetmesinin ardından ortak açıklama yaptı. AGİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Taraflara acilen askeri eylemleri durdurma çağrısı yapıyoruz. Şiddet şiddeti doğurur ve hiçbir sonuç vermez. Uzun zamandır devam eden çatışmayı çözmenin tek insancıl yolu, tarafların müzakere masasına iyi niyetle geri dönmesidir" ifadelerine yer verildi. Eş Başkanlar hayatını kaybeden sivillerin aile ve yakınlarına başsağlığı da diledi. Dün akşam saatlerinde Ermenistan ordusunun Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne havan toplarıyla ateş açması sonucu 2 yaşındaki bir kız çocuğuyla 50 yaşındaki babaannesi hayatını kaybetmiş, bir kadın da yaralanmıştı. AGİT MİNSK GRUBU Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. Eş Başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü Minsk Grubu, 25 yıl boyunca birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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