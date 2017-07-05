15:42, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

ABD elçiliğinden MİT TIR'ları açıklaması





ABD elçiliğinden MİT TIR'larıyla ilgili "savcılık bizden bilgi istemedi, iddiayı destekleyecek bilgi yok" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD elçiliğinden MİT TIR'larıyla ilgili açıklama geldi. Elçilik "savcılık bizden bilgi istemedi, iddiayı destekleyecek bilgi yok" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT TIR'ları için hazırlanan ve 55 şüpheli hakkında 3'er kez müebbet istenen yeni iddianamade, şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirtmişti. Savcılık bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını açıklamıştı.

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