Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:17, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Balkanlar
16:01, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek

BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Polisi, yarın büyük bir sayıda küçük ve hafif silahları imha edecek.

Silah imha programı Küçük ve Hafif Silahlar Kontrolü Merkezi Ofisi (SEESAC), Almanya Dışişleri Ofisi ve BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova İçişleri Bakanlığı tarafından örgütlenecek.

Silahların yok edilmesi eylemi yarın Ferizovik’in “Metal Holding” şirketinde Kosova Polisi tarafından gerçekleşecek.

Bu eylemin gerçekleşmesinde İçişleri Bakanı Yardımcısı Behar Selimi, UNDP Programı Koordinatörü Valbona Bogujevci, Avrupa Birliği Kosova Ofisi temsilcisi, Almanya’nın Kosova Büyükelçiliği temsilcisi ve Kosova Polisi Emniyet Müdürü Yardımcısı Naim Rexha hazır bulunacak.



İlgili Konular Kosova silah emlak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Kiev de quot Türk Kültürü quot sempozyumu
Kiev’de "Türk Kültürü" sempozyumu

Kiev’de "Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü" sempozyumu bugün başladı
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı

Myanmar'da yaklaşık 100 kişilik Budist grup, polis korumasında bot almaya giden 7 Arakanlı Müslüman'a saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek

BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek
AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası 26 yaralı
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası, 26 yaralı

Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda

Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait 100 gemi okyanuslarda bekliyor
Japonya'da nüfusta rekor azalma
Japonya'da nüfusta rekor azalma

Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor.
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi

Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Astana'daki toplantının son gününde gündem Çatışmasızlık bölgeleri
Astana'daki toplantının son gününde gündem: Çatışmasızlık bölgeleri

Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor
Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'
'Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini" duyurdu
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini bizzat izlediği ve denemelerde görev alan bilimadamlarına, 'Yankilere sık sık büyük ve küçük 'hediye paketleri' yollamaları' talimatını verdiği belirtildi
Cebelitarık sigortacıların yeni gözdesi
Cebelitarık, sigortacıların yeni gözdesi

Cebelitarık bugüne kadar sigorta şirketleri, fon yöneticileri ve finansal teknoloji firmalarından 26 lisans başvurusu aldı
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık

Tacikistan ve Pakistan Bölgesel dayanışma adına stratejik ortaklık yolu konulu ortaklık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 20 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili

ABD’nin Chicago kentinde 4 gün süren bağımsızlık günü tatili süresince meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı

Haberler

Kosova'daki erken genel seçimin sonuçları açıklandı
Kosova'daki erken genel seçimin sonuçları açıklandı

Priştine Neyimiz Olur?
Priştine Neyimiz Olur

Kosova seçimleri ve muhafazakâr Müslümanların siyasi tercihleri
Kosova seçimleri ve muhafazak r Müslümanların siyasi tercihleri

Rusya ve Almanya'nın Kosova için Sırbistan oyunu
Rusya ve Almanya'nın Kosova için Sırbistan oyunu

Kosova'da "4. İpek Kitap Fuarı" açıldı
Kosova'da quot 4 İpek Kitap Fuarı quot açıldı

Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti
Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti

Kosova'da halk sandık başında
Kosova'da halk sandık başında

Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu
Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 