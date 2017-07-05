16:01, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Kosova'da küçük silahlar imha edilecek





BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova Polisi, yarın büyük bir sayıda küçük ve hafif silahları imha edecek. Silah imha programı Küçük ve Hafif Silahlar Kontrolü Merkezi Ofisi (SEESAC), Almanya Dışişleri Ofisi ve BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova İçişleri Bakanlığı tarafından örgütlenecek. Silahların yok edilmesi eylemi yarın Ferizovik’in “Metal Holding” şirketinde Kosova Polisi tarafından gerçekleşecek. Bu eylemin gerçekleşmesinde İçişleri Bakanı Yardımcısı Behar Selimi, UNDP Programı Koordinatörü Valbona Bogujevci, Avrupa Birliği Kosova Ofisi temsilcisi, Almanya’nın Kosova Büyükelçiliği temsilcisi ve Kosova Polisi Emniyet Müdürü Yardımcısı Naim Rexha hazır bulunacak.

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