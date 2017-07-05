16:11, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Erdoğan: Almanya intihar ediyor





Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert tepki geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın haftalık yayın yapan Die Zeit'e konuştu. Krizin ardından ilk kez Alman basınına konuşan Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi. Erdoğan, "Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok. Almanya ve Türkiye'nin birbirlerine ihtiyacı var." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi öncesi Alman basınına yaptığı açıklamada, "FETÖ destekçileri Türkiye'ye iade edilmediği sürece Almanya'yı teröristlere koruyan ülke olarak göreceğiz" dedi.

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