Erdoğan: Almanya intihar ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın haftalık yayın yapan Die Zeit'e konuştu. Krizin ardından ilk kez Alman basınına konuşan Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi. Erdoğan, "Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok. Almanya ve Türkiye'nin birbirlerine ihtiyacı var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi öncesi Alman basınına yaptığı açıklamada, "FETÖ destekçileri Türkiye'ye iade edilmediği sürece Almanya'yı teröristlere koruyan ülke olarak göreceğiz" dedi.
ABD elçiliğinden MİT TIR'larıyla ilgili "savcılık bizden bilgi istemedi, iddiayı destekleyecek bilgi yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, tepki yürüyüşüne katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı
TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Kırım gerilimi yaşandı
Tunceli merkezli 4 ilde, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı
FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda boru hatlarından ham petrol çaldığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı
Rusya'nın Suriye'nin güneyini, çatışmasızlık bölgesi kapsamından çıkarma teklifinin ardından, ABD yeni bir plan paylaştı
Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye’nin kapılarını açtığı Suriyelilerle ilgili internette kasıtlı olarak yayılan 6 yanlış bilgi ve gerçekler...
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu, su tüketiminin 3 Temmuz'da 1 milyon 450 bin metreküpe ulaştığı kentte, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriyelilerle gerginliğin abartılarak infial yaratıldığı belirtildi
Van merkezli 9 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı
Madımak otelinde yaşananlardan 3 gün sonra Başbağlar'da 33 kişinin katledilmesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Her iki olayın da aynı eller tarafından tertiplendiği, Alevi-Sünni çatışması hedeflendiği yıllarca dillendirildi; ancak şu ana kadar olayın asıl failleri hiç yakalanmadı.
FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edilmesine karar verildi