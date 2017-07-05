Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşla saldırdı: 1 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Budist bir grubun, polis korumasındaki Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) taş ve sopalarla saldırması sonucu bir Rohingya hayatını kaybetti, altı kişi yaraladı.
Polis yetkilisi Phyo Wai Kyaw, polislerin, yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanların kamplarında kalan 7 Rohingya'yı bot almaları için kamyonla Arakan'ın başkenti Sittwe'deki rıhtıma götürdüğünü söyledi.
Rohingyalar için yerel dilde aşağılayıcı ırkçı bir ifade kullanan Phyo Wai Kyaw, Arakanlı Müslümanları kamyondan inerken gören yaklaşık 100 Budist'in "Kente giriyorlar" diye bağırdığını ve bunun üzerine diğer Budistlerin de Rohingyalara saldırdığını belirtti.
Phyo Wai Kyaw, "Arakanlılar, Müslümanları dövmeye başladı. Bir kişi olay yerinde öldü, altı kişi hastaneye kaldırıldı. Grup kalabalık olduğundan Müslümanları koruyan polisler de hiçbir şey yapamadı. Ayrıca kalabalık grup, yaralıları hastaneye gidene kadar takip etti. Hastanenin kapısı kalabalık nedeniyle kapatıldı." dedi.
Olayda yaralananlardan 65 yaşındaki Abdu Alam, kafasına tuğlayla vurulduğunu söyledi.
Polis kamyonundaki kişilerden birinin bot satıcılarıyla konuşmak için kamyondan indiğini anlatan Abdu Alam, o sırada Arakanlı adamların onu gördüğünü ve bağırmaya başlayarak diğerlerinin de dikkatini çektiğini belirtti.
Abdu Alam, "Bizi taşlamaya başladılar. Bazıları bizi dövmek için tahta sopalar aldı. Her şey çok hızlı gelişti, biz şaşkın bir halde kamyonda kalmıştık ki kalabalık bize de saldırmaya başladı. Polisler onları durdurmaya çalıştı ancak bu imkansızdı. Sonunda hepimiz yaralandık ve polisler tarafından hastaneye kaldırıldık." diye konuştu.
Yetkililer, saldırıya uğrayan Rohingyaların Sittwe yakınlarında, yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Dar Paing kampında kaldığını kaydetti.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DURUMU
Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda, çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.
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