Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:17, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Asya
16:40, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı

Myanmar'da yaklaşık 100 kişilik Budist grup, polis korumasında bot almaya giden 7 Arakanlı Müslüman'a saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde Budist bir grubun, polis korumasındaki Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) taş ve sopalarla saldırması sonucu bir Rohingya hayatını kaybetti, altı kişi yaraladı.

Polis yetkilisi Phyo Wai Kyaw, polislerin, yerlerinden edilmiş Arakanlı Müslümanların kamplarında kalan 7 Rohingya'yı bot almaları için kamyonla Arakan'ın başkenti Sittwe'deki rıhtıma götürdüğünü söyledi.

Rohingyalar için yerel dilde aşağılayıcı ırkçı bir ifade kullanan Phyo Wai Kyaw, Arakanlı Müslümanları kamyondan inerken gören yaklaşık 100 Budist'in "Kente giriyorlar" diye bağırdığını ve bunun üzerine diğer Budistlerin de Rohingyalara saldırdığını belirtti.

Phyo Wai Kyaw, "Arakanlılar, Müslümanları dövmeye başladı. Bir kişi olay yerinde öldü, altı kişi hastaneye kaldırıldı. Grup kalabalık olduğundan Müslümanları koruyan polisler de hiçbir şey yapamadı. Ayrıca kalabalık grup, yaralıları hastaneye gidene kadar takip etti. Hastanenin kapısı kalabalık nedeniyle kapatıldı." dedi.

Olayda yaralananlardan 65 yaşındaki Abdu Alam, kafasına tuğlayla vurulduğunu söyledi.

Polis kamyonundaki kişilerden birinin bot satıcılarıyla konuşmak için kamyondan indiğini anlatan Abdu Alam, o sırada Arakanlı adamların onu gördüğünü ve bağırmaya başlayarak diğerlerinin de dikkatini çektiğini belirtti.

Abdu Alam, "Bizi taşlamaya başladılar. Bazıları bizi dövmek için tahta sopalar aldı. Her şey çok hızlı gelişti, biz şaşkın bir halde kamyonda kalmıştık ki kalabalık bize de saldırmaya başladı. Polisler onları durdurmaya çalıştı ancak bu imkansızdı. Sonunda hepimiz yaralandık ve polisler tarafından hastaneye kaldırıldık." diye konuştu.

Yetkililer, saldırıya uğrayan Rohingyaların Sittwe yakınlarında, yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı Dar Paing kampında kaldığını kaydetti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda, çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.



İlgili Konular myanmar arakan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Kiev de quot Türk Kültürü quot sempozyumu
Kiev’de "Türk Kültürü" sempozyumu

Kiev’de "Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü" sempozyumu bugün başladı
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı
Myanmar'da Budistler Arakanlılara taşlı saldırdı

Myanmar'da yaklaşık 100 kişilik Budist grup, polis korumasında bot almaya giden 7 Arakanlı Müslüman'a saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek
Kosova'da küçük silahlar imha edilecek

BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek
AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
AGİT'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası 26 yaralı
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası, 26 yaralı

Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda

Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait 100 gemi okyanuslarda bekliyor
Japonya'da nüfusta rekor azalma
Japonya'da nüfusta rekor azalma

Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor.
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi

Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Astana'daki toplantının son gününde gündem Çatışmasızlık bölgeleri
Astana'daki toplantının son gününde gündem: Çatışmasızlık bölgeleri

Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor
Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'
'Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini" duyurdu
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini bizzat izlediği ve denemelerde görev alan bilimadamlarına, 'Yankilere sık sık büyük ve küçük 'hediye paketleri' yollamaları' talimatını verdiği belirtildi
Cebelitarık sigortacıların yeni gözdesi
Cebelitarık, sigortacıların yeni gözdesi

Cebelitarık bugüne kadar sigorta şirketleri, fon yöneticileri ve finansal teknoloji firmalarından 26 lisans başvurusu aldı
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık

Tacikistan ve Pakistan Bölgesel dayanışma adına stratejik ortaklık yolu konulu ortaklık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 20 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili

ABD’nin Chicago kentinde 4 gün süren bağımsızlık günü tatili süresince meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı

Haberler

Mora Kasırgası Bangladeş ve Myanmar'ı vurdu
Mora Kasırgası Bangladeş ve Myanmar'ı vurdu

Arakanlı Müslümanlar okullarının kapatılmasını protesto etti
Arakanlı Müslümanlar okullarının kapatılmasını protesto etti

FETÖ'nün "Myanmar imamı" Hatay'a getirildi
FETÖ'nün quot Myanmar imamı quot Hatay'a getirildi

Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı
Myanmar'da Budistlerden Müslümanlara saldırı

Myanmar Arakan'da BM soruşturması istemiyor
Myanmar Arakan'da BM soruşturması istemiyor

Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor
Myanmar hükümeti yaktığı evleri yeniden inşa ediyor

İnsan hakları gruplarından BM'ye Myanmar çağrısı
İnsan hakları gruplarından BM'ye Myanmar çağrısı

Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi
Kudüslü alimler Myanmar Müslümanları için seslendi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 