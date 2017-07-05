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Macaristan 2019'da Türk Akımı'ndan gaz alabilir
Macaristan 2019'da Türk Akımı'ndan gaz alabilir

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2019 yılı sonu itibarıyla Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini başlattığını, Macaristan için güneyden gaz tedarik etmenin en uygun yolunun bu olduğunu belirtti.

Rusya'da temaslarda bulunan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom ile imzaladıkları anlaşma neticesinde 2019 yılı sonunda Macaristan'ın, Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini belirterek, ''2019 yılı sonunda Macaristan'a yeni gaz transfer rotası gelebilir.'' dedi.

Gazprom'un Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini başlattığını ve Macaristan için güneyden gaz tedarik etmenin en uygun yolun bu olduğunu vurgulayan Szijjarto, ''Romanya hala gaz bağlantısını iki taraflı yapmadı. Hırvatistan ise sıvılaştırılmış gaz (LNG) terminalini inşa etmedi. Bu yüzden Orta Avrupa'da enerji güvenliği meselesi önemli bir sorun teşkil etmekte. Bu yüzden Macaristan için güney gaz rotasına bağlanmak ve güneyden gaz satın alabilmek ulusal güvenlik meselesi.'' diye konuştu.

Türk Akımı Projesi'nden gaz tedarik etmenin Macaristan'ın enerji güvenliğini ciddi biçimde düzelteceğine de işaret eden Szijjarto, ''Bugün enerji güvenliği, ulusal güvenlik ve ekonomik açıdan ileriye doğru çok önemli bir adım attık.'' değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Türk akımı Macaristan
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