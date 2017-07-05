Macaristan 2019'da Türk Akımı'ndan gaz alabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini başlattığını, Macaristan için güneyden gaz tedarik etmenin en uygun yolunun bu olduğunu belirtti.
Rusya'da temaslarda bulunan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom ile imzaladıkları anlaşma neticesinde 2019 yılı sonunda Macaristan'ın, Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini belirterek, ''2019 yılı sonunda Macaristan'a yeni gaz transfer rotası gelebilir.'' dedi.
Gazprom'un Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini başlattığını ve Macaristan için güneyden gaz tedarik etmenin en uygun yolun bu olduğunu vurgulayan Szijjarto, ''Romanya hala gaz bağlantısını iki taraflı yapmadı. Hırvatistan ise sıvılaştırılmış gaz (LNG) terminalini inşa etmedi. Bu yüzden Orta Avrupa'da enerji güvenliği meselesi önemli bir sorun teşkil etmekte. Bu yüzden Macaristan için güney gaz rotasına bağlanmak ve güneyden gaz satın alabilmek ulusal güvenlik meselesi.'' diye konuştu.
Türk Akımı Projesi'nden gaz tedarik etmenin Macaristan'ın enerji güvenliğini ciddi biçimde düzelteceğine de işaret eden Szijjarto, ''Bugün enerji güvenliği, ulusal güvenlik ve ekonomik açıdan ileriye doğru çok önemli bir adım attık.'' değerlendirmesinde bulundu.
İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı çalışanları maaş ve sosyal haklarının artırımı talebi ile Sofya’da protesto düzenledi
Filistinli gruplar, "Hindistan, İsrail ile silah ve bilgi teknolojileri alanlarında 3 milyar dolara varan anlaşmalar imzalıyor. Aynı zamanda Hindistan Başbakanı Modi, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımakta bir beis görmediğini belirtiyor. Hindistan'a bu tavrını gözden geçirmesi çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi” dedi
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2019 yılı sonu itibarıyla Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini söyledi
Netanyahu-Modi görüşmesinde sanayi alanında 40 milyon dolarlık araştırma ve geliştirme fonu kurulması mutabakatı ile uzay, tarım, su ve tarım alanlarında 7 anlaşmaya imza atıldı
Kiev’de "Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü" sempozyumu bugün başladı
Myanmar'da yaklaşık 100 kişilik Budist grup, polis korumasında bot almaya giden 7 Arakanlı Müslüman'a saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.
Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor.
Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor