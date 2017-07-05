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Avrupa
17:58, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

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Al Sani: Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun?
Al Sani: Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun?

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine dayatılan 13 maddelik talep listesinde yer alan Türk üssünün kapatılması isteğiyle ilgili olarak, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi." dedi.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'da "Körfez'deki Kriz: Katar’ın Cevabı" başlıklı toplantıda konuşan Al Sani, ülkesine ambargo uygulayan ülkelerin yönettiği terörü destekleme iddiasının temelsiz olduğunu söyledi.

Al Sani, Katar'ın gençleri teröre sevk eden ideolojilerle mücadele ettiğini belirterek "El Kaide ve DEAŞ gibi terör gruplarının bizim hükümetimizi, diğer Körfez ülkelerinin hükümetleri gibi düşman listesine eklediğini biliyoruz. Uluslararası terör sadece Katar için değil, bölge ve bütün dünya için bir tehdit." diye konuştu.

Bazı ülkelerin siyasi muhalifleri terörist diye etiketlediğini, Katar'ın ise bu türden muhalefeti terörist diye nitelemeyi yanlış bulduğunu anlatan Al Sani, ülkesine ambargo uygulayanlarla aralarındaki anlaşmazlığın merkezinde de bu yaklaşım farkının bulunduğunu kaydetti.

TÜRK ÜSSÜ

Al Sani, Katar’daki Türk askeri üssüyle ilgili bir soruya, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Katar’ın ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Kanada ve bir sürü başka dost ülkeyle askeri iş birliği var. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi." yanıtını verdi.

Katar’ın Türkiye ile iş birliği anlaşmasıyla DEAŞ’a karşı mücadelede İncirlik üssünü kullandığını belirten Al Sani, “Katar bunu askeri eğitim için kullanıyor. Türk varlığı diğer Körfez ülkeleri için niçin zararlı olsun? Ayrıca Körfez çapında Rus varlığı bulunan başka ülkeler de var. Bu isteğin ardında Katar'ın askeri desteği bulunmaması yoksa ben başka neden göremiyorum." diye konuştu.

TALEP LİSTESİNE CEVAP

Katar’a dayatılan 13 maddelik talep listesine verilen karşılıkla ilgili bir soru üzerine Al Sani, "Kuveytli arabuluculara saygımız nedeniyle ambargo uygulayan ülkelerin taleplerine verdiğimiz cevabın içeriğini açıklayamayız. Ancak uluslararası hukuka uygun ve Katar devletinin egemenliğini ihlal etmeyen bir nitelikte." dedi.

Al Sani, "Eğer ülkemizin egemenliğine saygı gösteren ve eşitlik temelinde bir çözüme ulaştıracak düzgün bir diyalog olmazsa korkarım bu gelecekte başka bölgelerdeki başka ülkeler için de emsal teşkil edecek bir soruna dönüşebilir. Uluslararası toplum böyle bir şeye müsaade etmemeli." ifadesini kullandı.

Katar’a ambargo uygulayan ülkelerin Kahire'deki toplantısından çıkacak sonucu bilmediğini ancak ülkesinin sunduğu karşılıkla üzerine düşeni yaptığını anlatan Al Sani, "İşin bizimle ilgili kısmı bence yapıldı, şimdi onların kısmında sıra. Saldırgan olan onlar ve Katar’a bütün bu önlemlerle saldıran onlar. İlk adımı benden beklememeliler. Ben onlardan ilk adımı beklemeliyim." diye konuştu.

Bu arada Chatham House'da toplantı devam ederken kuruluşun önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı da dayanışma gösterisi düzenledi.

Burada "Katar'ın yanındayız" yazılı pankart açan göstericiler, ellerinde de Katar bayrakları taşıdı.



İlgili Konular NATO Londra katar krizi Katar
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