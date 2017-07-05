İtalyan mafyasına uluslararası darbe

İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı.
İspanyol haber ajanslarının, Europol, İspanyol jandarması ve Katalan yerel polisi kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, saat 04.00 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İspanya'da 13, Almanya'da 2 ve İtalya'da da 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Üç ülkedeki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda bir tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği ayrıca 5 milyon avroluk mal varlığına el konulduğu kaydedildi.
İspanya'nın Barcelona kentinde faal olan Camorra'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak için bu kenti seçtiği belirtildi.
Barcelona'da baskın yapılan restoranların arasında ünlü futbolcuların ve siyasetçilerin sıkça gittiği "Assunta Madre"nin de olması dikkati çekti.
Camorra'nın, para aklamak için restoranlar ile araç ve mücevher alım satımı yapan şirketleri kullandığı ifade edildi. Gözaltına alınanların çoğunun İtalyan vatandaşı olduğu, aralarında bir İspanyol, bir Venezuelalı, bir Şilili ve bir Kolombiyalının bulunduğu kaydedildi.
İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı çalışanları maaş ve sosyal haklarının artırımı talebi ile Sofya’da protesto düzenledi
Filistinli gruplar, "Hindistan, İsrail ile silah ve bilgi teknolojileri alanlarında 3 milyar dolara varan anlaşmalar imzalıyor. Aynı zamanda Hindistan Başbakanı Modi, Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımakta bir beis görmediğini belirtiyor. Hindistan'a bu tavrını gözden geçirmesi çağrısı yapıyoruz" açıklaması yaptı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi” dedi
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 2019 yılı sonu itibarıyla Türk Akımı üzerinden gaz alabileceğini söyledi
Netanyahu-Modi görüşmesinde sanayi alanında 40 milyon dolarlık araştırma ve geliştirme fonu kurulması mutabakatı ile uzay, tarım, su ve tarım alanlarında 7 anlaşmaya imza atıldı
Kiev’de "Deşt-i Kıpçak Topraklarında Türk Kültürü" sempozyumu bugün başladı
Myanmar'da yaklaşık 100 kişilik Budist grup, polis korumasında bot almaya giden 7 Arakanlı Müslüman'a saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
BM Kalkınma Programı UNDP’nin desteğiyle Kosova'da yarın küçük silahlardan bir kısmı imha edilecek
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan'a cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.
Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor.
Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor