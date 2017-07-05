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İtalyan mafyasına uluslararası darbe
İtalyan mafyasına uluslararası darbe
Foto: Arşiv

İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da "Camorra" adıyla bilinen mafyaya karşı İspanya, Almanya ve İtalya'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı.

İspanyol haber ajanslarının, Europol, İspanyol jandarması ve Katalan yerel polisi kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, saat 04.00 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İspanya'da 13, Almanya'da 2 ve İtalya'da da 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Üç ülkedeki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda bir tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği ayrıca 5 milyon avroluk mal varlığına el konulduğu kaydedildi.

İspanya'nın Barcelona kentinde faal olan Camorra'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak için bu kenti seçtiği belirtildi.

Barcelona'da baskın yapılan restoranların arasında ünlü futbolcuların ve siyasetçilerin sıkça gittiği "Assunta Madre"nin de olması dikkati çekti.

Camorra'nın, para aklamak için restoranlar ile araç ve mücevher alım satımı yapan şirketleri kullandığı ifade edildi. Gözaltına alınanların çoğunun İtalyan vatandaşı olduğu, aralarında bir İspanyol, bir Venezuelalı, bir Şilili ve bir Kolombiyalının bulunduğu kaydedildi.



İlgili Konular İtalya Camorra
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