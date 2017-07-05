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Eğitim
Güncelleme: 18:49, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 47 soruda TEOG süreci
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 47 soruda TEOG süreci

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında adayların ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri için 47 soruluk tercih rehberi yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri için 47 soruluk tercih rehberi yayımlandı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan TEOG rehberinde, adayların tercih yapacakları okulların tanıtım bilgileri, kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan ve dal bilgilerini nasıl öğrenebileceklerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Rehbere göre adaylar, tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyurulara "www.meb.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek ve tüm ortaokul müdürlüklerinden tercih sürecine ilişkin bilgi alabilecek.

Öğrenciler yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) itiraz için 10 Temmuz'a kadar velileri aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile rehberde yer alan bankalara 20 lira yatırdıktan sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve varsa gerekli belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuracak.

Rehberde, yerleştirme işlemleri tercihlerinin ne zaman, hangi adresten yapılacağına, tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartlarının neler olduğuna da yer verildi.

Buna göre öğrenciler, yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DA REHBERDE

Özel okullara 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak, öğrenciler ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme işlemleri yapılırken dikkat edilecek hususların, öğrencilerin yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı rehberde, tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemlerini nasıl yapacakları ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerinse nereye başvurmaları gerektiğine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta "www.meb.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek.



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