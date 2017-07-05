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Avrupa
19:57, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

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Peugeot'un Opel'i satın almasına AB onayı
Peugeot'un Opel'i satın almasına AB onayı

AB Komisyonu, Opel'in Peugeot tarafından satın alınması işlemini onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun Alman otomobil şirketi Opel'i satın almasına onay verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Peugeot Citroen grubunun (PSA) Opel'i satın alması işlemine yönelik olarak gerçekleştirilen inceleme sonucunda, satın almanın ilgili otomobil piyasalarında rekabeti olumsuz etkilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtilerek, satış işleminin onaylandığı ifade edildi.

PSA grubu, bu yılın Mart ayında 2,2 milyar avro karşılığında Opel’i satın alma teklifinde bulunmuştu.

Onay sonrası, Opel ve Opel'in Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Vauxhall markaları, PSA grubuna katılacak.

Opel ve Vauxhall'ın, PSA'ya katılmasıyla birlikte grubun Avrupa'daki ikinci büyük otomobil üreticisi firma durumuna gelmesi bekleniyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını inceleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.



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