Pakistan'dan kısa menzilli füze denemesi

Pakistan, yerden yere, kısa menzilli nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze denedi.
Pakistan Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, test edilen "Nasr" adlı füzenin 60-70 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Füzelerin mevcut tehdit ortamında her türlü durum karşısında çok faal direniş silahı olduğu ifade edilerek, Nasr füzesinin düşmanın saldırısına karşı hızlı müdahale şansı verdiği bildirildi.
Açıklamada, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'nın da füze denemesini izlediği kaydedildi.
Pakistan nükleer füze programından üst düzey bir bilim adamı, daha önce yaptığı açıklamada, Nasr füzelerine ilişkin şu bilgileri vermişti:
"Nasr füzesi 'Allah'tan yardım' manası taşıyor. Bu, düşman güçlerinin saldırısını durdurmak ve onları yok etmek için küçük nükleer başlık taşıma özelliğine sahip bir silah. Bu silah, taktik savaşında Pakistan ordusunun en faal silahları içinde sayılıyor. Pakistan, savunma alanında gösterdiği ilerleme ve başarılarla dünyayı şaşırtmaktadır."
Pakistan, yerden yere, kısa menzilli nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze denedi
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