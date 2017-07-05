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20:41, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Politika
20:08, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

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AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliği konusunda anlaştı
AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliği konusunda anlaştı

AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı. AK Parti ile MHP, içtüzük için 17 maddelik ortak metin hazırladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

 



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Politika Haberleri
AK Parti ile MHP Meclis içtüzük değişikliği konusunda anlaştı
AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliği konusunda anlaştı

AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı. AK Parti ile MHP, içtüzük için 17 maddelik ortak metin hazırladı.
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