20:08, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliği konusunda anlaştı





AK Parti ile MHP, Meclis içtüzük değişikliklerinde anlaştı. AK Parti ile MHP, içtüzük için 17 maddelik ortak metin hazırladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

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