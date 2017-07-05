Katar'ın dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabı olumsuz

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanları "Katar ile ilişkilerde atılacak adımları" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Dört bakan, toplantının ardından Arap Birliği binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'ın dört ülkenin 13 maddelik talep listesine cevabının genel olarak "olumsuz" olduğunu belirtti.
Katar'ın bu cevabını esefle karşıladıklarını belirten Şükri, "Uygulanan yaptırımlar Katar'ın diğer Arap ülkelerinin içişlerine karışmasından dolayı başlatılmıştır." dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de taleplerinin karşılık bulmaması nedeniyle yeni adımlar atacaklarını ifade etti. Cubeyr, "Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargo devam edecek. Uygun zamanda uluslararası kanunlar çerçevesinde ek adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.
Krize ilişkin Türkiye'nin tutumunu da değerlendiren Cubeyr, "Türkiye'nin tarafsızlığını sürdürmesini temenni ediyoruz." dedi.
Dört bakanın toplantısının ardından sonuç bildirgesini de Mısırlı Bakan Şükri okudu.
Bildirgede dört ülkenin Katar ile ilgili tutumunda uluslararası kararlarla Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı prensiplerine bağlı kaldığı vurgulandı. Terör ve şiddete karşı mücadelenin sürdürüleceği, şiddete karşı teşvik söylemlerinin durdurulacağı, Körfez Konseyi İşbirliği 2013 Riyad Anlaşması ve 2014'teki ek anlaşma ile Mayıs 2017'de Riyad'da yapılan ABD ve Arap ülkeleri zirvesinde alınan kararlara uyulacağı, başka ülkelerin içişlerine karışmama prensibinin dikkate alınacağı belirtildi. Bildirgede ayrıca teröre karşı mücadelede uluslararası topluma görevler düştüğü kaydedildi.
Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi'nin telefonda görüştüğü bilgisi verildi. Açıklamada iki liderin, "Katar ile yapıcı diyaloğun sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardığı" belirtildi.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekme ve hava ile deniz sahasını Katar’a kapatma kararı ile başlamıştı.
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