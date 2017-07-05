Dışişleri'nden Telafer'deki DEAŞ terörüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Telafer'deki Türkmenlere yönelik DEAŞ terörüne ilişkin, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur." ifadesini kullandı.
Müftüoğlu, DEAŞ'ın Türkmenlere yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur." ifadesine yer veren Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"Türkmen soydaşlarımızın acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Telaferlilerin DEAŞ esaretinden kurtarılması amacıyla Irak Güvenlik Güçleri'nce planlanan operasyonun, şehrin etnik ve mezhepsel dokusunu korumaya azami özen gösterilerek bir an evvel gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır."
Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan, DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini bildirmişti.
Kaplan, infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay DEAŞ'lılar tarafından hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtmişti.
DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği ifade ediliyor.
Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014'ten bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur" açıklamasında bulundu
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