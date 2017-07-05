FETÖ sanıklarının avukatından 'ekim ayı' iddiası

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 2'si firari 33 eski sağlık personelinin yargılanmasına başlandığı bildirildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, aralarında doktorların da bulunduğu mesleklerinden ihraç edilen 12'si tutuklu 31 eski sağlık personeli sanık ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, iddianame ile kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Tutuksuz sanıklardan Hatice K. ile Ufuk O'nun avukatı Erol Halka, müvekkillerinin terör örgütü ile ilişkilerinin olmadığını savundu.
FETÖ/PDY kapsamında birçok davaya baktığını belirten Halka, 4,5 ay cezaevinde kalan ve meslekten ihraç edilen polis memuru eski müvekkili ile tahliyesi sonrası aralarında geçen konuşmayı aktardı.
Halka, eski müvekkilinin, "Ekimde cezaevleri boşalacak. Herkes çıkacak" şeklinde ifadeler kullandığını öne sürerek, şu iddiaları dile getirdi:
"(Bunun mümkün olmayacağını) söylediğimde, 'Takım elbisesine iddiaya girelim. Ben her halükarda sana takım elbise alırım fakat sen onu nerede giyeceksin ki o saatten sonra' cevabını verdi. Bu söylemler yapılanmanın aktif olduğunu açıkça ortaya koyuyor."
Halka, müvekkillerinin FETÖ ile alakaları bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda tutuklu sanıklardan 7'sinin adil kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliyesine, 2 firari sanık ile ilgili yakalama kararının, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verildi.
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 2'si firari 33 eski sağlık personelinin yargılanmasına başlandı.
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