Meksika'da silahlı çatışma: En az 26 ölü

Al Sani: Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun?

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye ile askeri iş birliğimiz Körfez için niçin zararlı olsun? Körfez'deki her ülke farklı ülkelerle iş birliği yapıyor. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi” dedi