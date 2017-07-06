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09:51, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Amerika
Güncelleme: 08:59, 06 Temmuz 2017 Perşembe

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Tillerson'dan Rusya'ya 'Suriye' çağrısı
Tillerson'dan Rusya'ya 'Suriye' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması için Rusya'nın çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yazılı açıklamasında, Suriye'deki son durumu ele alan değerlendirmeler yaptı.

Rex Tillerson, Suriye meselesinin, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli konu başlıklarından biri olacağını vurguladı.

DEAŞ'la mücadele noktasında Suriye'deki sürecin çok önemli olduğuna işaret eden Tillerson, "Suriye'deki taraflar sahada istikrarı sağlamalılar. Eğer Suriye'de istikrar sağlanmazsa DEAŞ'ı yenme sürecimiz tamamlanamayabilir. Ayrıca taraflar, Suriye halkına bir yol öneren çözümü sağlamak için siyasi bir süreç yoluyla çalışmalılar." ifadesini kullandı.

"RUSYA'NIN ÖZEL BİR SORUMLULUĞU VAR"

Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın bu ülkedeki gidişatta rolü olduğunu savunan Tillerson, "Rusya, bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Suriye'deki savaşlarının DEAŞ ile olduğunun altını çizen Tillerson, sahadaki tüm taraflara "aralarında çatışmaya girmeme" ve "belirlenmiş olan çatışmasızlık ve ayrışma alanlarına uygun davranma" çağrısında bulundu.

ABD İLE RUSYA KOORDİNASYONU SAĞLAYABİLİR

"İstikrarı sağlamak için mükemmel seçenekler olmasa da DEAŞ veya diğer terör örgütlerinin yeniden canlanmasına karşı tüm ihtimalleri kullanmalıyız." görüşünü savunan Tillerson, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ile Rusya'nın Suriye'de attıkları adımları koordine edecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

"RISYA, KİMYASAL SİLAH KULLANIMINI EGELLEMELİ"

ABD'li bakan, "Rusya'nın, Esed rejimi tarafından bir daha herhangi bir tür kimyasal silah kullanılmasını engelleme noktasında da yükümlülüğü vardır." ifadesini kullandı.



İlgili Konular ABD Tillerson rusya Suriye
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