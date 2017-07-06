08:54, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde korkutan yangın





Bayrampaşa Devlet Hastanesinde asansör boşluğunda yangın çıktı. Olay yerinin üst katından tahliye edilen hastalar ile yakınları yangın söndürülünce yeniden hastaneye alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da Bayrampaşa Devlet Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, nöroloji servisinin bulunduğu dördüncü kattaki asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören hastane yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinin üst katındaki hasta ve hasta yakınları ise tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın küçük çapta hasara yol açtı. Bir süre bekleyen hastalar ile yakınları yeniden hastaneye alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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