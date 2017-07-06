İtalya'da işkence nihayet suç sayılıyor

İtalyan parlamentosunda oylanan yasa tasarısıyla ülkede işkence suç olarak kabul edildi ve işkence yapanlara ağır cezalar getirildi.
Çift kanatlı parlamenter sistemle yönetilen ülkede, 2013 yılında üst kanat senatoda başlayan işkencenin suç sayılmasını sağlayan yasama süreci sonuca ulaştı. Son 4 senede Senato ve parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi arasında sürekli değişikliklere uğrayan yasa tasarısı üzerinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda nihai oylama yapıldı.
630 sandalyeli mecliste 337 milletvekilinin katıldığı oylamada, 35'e karşı 198 oyla işkenceyi suç sayan ve buna yönelik cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Oylamaya katılan 104 vekil ise çekimser kaldı.
Parlamentodaki oylamada tasarıya koalisyon iktidarının büyük ortağı Demokrat Parti (PD) ve iktidarın küçük ortağı Halk Hareketi (AP) destek verirken, muhalefetteki sağ partiler karşı çıktı. Ana muhalefet 5 Yıldız Hareketi ile PD içindeki bazı muhalifler ise çekimser oy kullandı.
Senatonun ardından Temsilciler Meclisinde de onaylanan yasa, işkence yapan herkes için 4 yıldan 10 yıla kadar hapis öngörüyor. İşkencenin kamuya açık alanda herkesin gözü önünde yapılması durumunda bu süre 12 yıla kadar çıkabiliyor.
Birleşmiş Milletlerin (BM) 1984 yılında suç kapsamına aldığı işkence için İtalya 33 yıl sonra bir yasa çıkarabildi.
İtalya'da işkencenin ciddi olarak tartışılmasına ise 2001 yılında Cenova kentinin ev sahipliği yaptığı G8 Liderler Zirvesi ve sonrasındaki gelişmeler öncülük etti.
16 yıldır ayrı ayrı davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) hesap vermek durumunda kalan İtalya, 2015'te zirve sırasında polisin kötü müdahalesinden ötürü işkenceden mahkum edilmiş ve işkencenin suç sayılmasına yönelik ceza kanunda değişiklikler yapması istenmişti.
AİHM, son olarak geçen ay, İtalya'nın G8 Zirvesi sırasında güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddeti cezalandırmada yetersiz olduğuna hükmetmişti.
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BM'nin 1984 yılında suç kapsamına aldığı işkence için İtalya 33 yıl sonra bir yasa çıkarabildi.İtalyan parlamentosunda oylanan yasa tasarısıyla ülkede işkence suç olarak kabul edildi ve işkence yapanlara ağır cezalar getirildi
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