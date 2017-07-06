09:23, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Widodo, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.

(Ankara/11.00/11.15/12.00/13.00/13.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulunun kapanış programına katılacak.

(İstanbul/12.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programına katılacak.

(Ankara/13.15/14.00/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam ediyor.

(Kocaeli/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sultanahmet Camii restorasyon sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/12.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri kapanış toplantısına katılacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile görüşecek.

(Ankara/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla dokuzuncu gününde İsviçre'de devam edecek.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.​

(Crans/Montana)

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşecek.

- Çelik, Avrupa Parlamentosunun yıllık olağan Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirme yapacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Avusturya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelecek.

(Hamburg)

4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Mozaik Müzesi B Bölümü ile 6. Uluslararası Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında Çinli ressamların sulu boya resim sergisinin açılışını yapacak, Karkamış Antik Kenti kazıları ve Arkeopark sunumuna katılacak.

- Avcı, basın toplantısı düzenleyecek, Arkeoloji Müzesi ve Sanat Merkezini ziyaret edecek, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Gaziantep/14.00-20.30)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar yapılacak.

- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Portekiz ekibi Lizbon ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.

(İstanbul/18.15)

2- Voleybolda, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da oynanacak 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları öncesi Green Park Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)