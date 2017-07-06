Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Widodo, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.
(Ankara/11.00/11.15/12.00/13.00/13.30)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulunun kapanış programına katılacak.
(İstanbul/12.30)
2- Başbakan Binali Yıldırım, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Komisyonun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
- Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programına katılacak.
(Ankara/13.15/14.00/15.00)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tavşancıl mevkisinden devam ediyor.
(Kocaeli/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Sultanahmet Camii restorasyon sözleşmesi imza törenine iştirak edecek.
(İstanbul/12.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank Genel Kuruluna iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Slovenya Milli ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılacak.
(Ankara/12.30)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Esnaf ve Sanatkar Özelinde Sektör Analizleri kapanış toplantısına katılacak.
(Afyonkarahisar/10.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile görüşecek.
(Ankara/11.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla dokuzuncu gününde İsviçre'de devam edecek.
- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.
(Crans/Montana)
2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüşecek.
- Çelik, Avrupa Parlamentosunun yıllık olağan Türkiye Raporu’na ilişkin değerlendirme yapacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Avusturya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya gelecek.
(Hamburg)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeugma Mozaik Müzesi B Bölümü ile 6. Uluslararası Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında Çinli ressamların sulu boya resim sergisinin açılışını yapacak, Karkamış Antik Kenti kazıları ve Arkeopark sunumuna katılacak.
- Avcı, basın toplantısı düzenleyecek, Arkeoloji Müzesi ve Sanat Merkezini ziyaret edecek, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Gaziantep/14.00-20.30)
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar yapılacak.
- Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda Portekiz ekibi Lizbon ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaşacak.
(İstanbul/18.15)
2- Voleybolda, 7-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da oynanacak 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları öncesi Green Park Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/11.00)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.