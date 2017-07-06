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Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu 73 yaşındaki Kazım Perçin hayatını kaybetti. Jandarma ve savcı olay yerinde inceleme başlattı.



İlgili Konular çanakkale
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Güncel Haberleri
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı 1 ölü
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

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