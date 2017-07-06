Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

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Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu 73 yaşındaki Kazım Perçin hayatını kaybetti. Jandarma ve savcı olay yerinde inceleme başlattı.
Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde asansör boşluğunda yangın çıktı. Olay yerinin üst katından tahliye edilen hastalar ile yakınları yangın söndürülünce yeniden hastaneye alındı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko Sokak-2" operasyonunda, 156’sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına verdiği röportajda, "Sadece Katar isterse askeri üssümüzü kapatırız. Arap devletlerinin Katar talepleri kabul edilemez" dedi
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 2'si firari 33 eski sağlık personelinin yargılanmasına başlandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur" açıklamasında bulundu
AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur. Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Suriye Devlet Televizyonu ile rejim yanlısı yayın yapan El-İhbariye kanalında, Ramazan Bayramı'nda yayınlanan haberlerde, Suriyelilerin yoğunlukla yaşadıkları Ankara'nın Ulubey Mahallesi "Ulubey Mülteci Kampı" olarak tanıtıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde yaklaşık 200 hektar alanın zarar gördüğü yangının uydu fotoğrafı, NASA'nın internet sitesinde orman yangınlarıyla ilgili bölümde yer aldı
ABD elçiliğinden MİT TIR'larıyla ilgili "savcılık bizden bilgi istemedi, iddiayı destekleyecek bilgi yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, tepki yürüyüşüne katılanlara saldırı planladıkları iddiasıyla Kayseri ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ mensubu yakalandı
TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Kırım gerilimi yaşandı
Tunceli merkezli 4 ilde, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı
FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı