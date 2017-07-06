Fransa'daki Müslümanların en üst çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyi(CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, düzenlediği basın toplantısında, CFCM’yi daha güçlü hale getirmek için çalışmalar yürüteceğini söyledi.
Çalışmalarını üç aşamada gerçekleştireceğini ifade eden Oğraş, Fransa’daki Müslümanların yaşadığı sorunları analiz edeceğini, bir yol haritası belirleyeceğini ve son olarak da bunu uygulayacağını kaydetti.
"Dini teröre alet edenlerle mücadele etmek gerekiyor." diyen Oğraş, bunun için bir argümanın geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Fransa'daki Müslüman entelektüeller, dini derneklerin temsilcileri ve basın mensupları ile bazı konularda beraber çalışacaklarını belirten Oğraş, konseyin kurumsal ve mali yapısında bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini de dile getirdi.
CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Aslam Timol ise radikalleşmenin nedenleri üzerinde araştırma yapmak gerektiğini ve radikalleşen insanların çoğu camilerdeki imamlardan dini eğitim almadığını vurguladı.
CFCM Başkan Yardımcısı Anouar Kbibech, CFCM'ye bağlı olan ve geçen yıl yeniden hayata geçirilen Fransa'da İslam Vakfı ile ilgili soru üzerine, vakfın başkanlığına Müslüman olmayan birinin seçilmesinin toplumda tepkiye neden olduğunu ve konunun tartışılmaya devam ettiğini belirtti.
CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Zekri de "Vakfın başkanlığına bir Fransızın seçilmesi Müslümanlara hakarettir." ifadesini kullandı.
Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın reform girişimi kapsamında "İslam Vakfı"nın başkanlığına eski İçişleri Bakanı Jean-Pierre Chevenement getirmişti.
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Fransa İslam Konseyi Başkanı Oğraş, dini teröre alet edenlerle mücadele edilmesinin önemine işaret ederek, "Bunun için de argümanın geliştirilmesi gerekiyor" dedi
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