10:37, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: En az 77 ölü



Foto: Arşiv

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişinin öldüğü bildirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun sürücüsü, Bambari kentinden Ippy bölgesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonun devrildiği kazada en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 60'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.