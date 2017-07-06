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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: En az 77 ölü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: En az 77 ölü
Foto: Arşiv

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun sürücüsü, Bambari kentinden Ippy bölgesine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonun devrildiği kazada en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 60'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.



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