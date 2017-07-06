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Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar
Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar

FETÖ'nün Diyarbakır'daki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün Diyarbakır'daki mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Süleyman Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentteki FETÖ davalarında ilk karar, mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu olduğu iddiasıyla sanık Türk'ün yargılandığı davada verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Türk ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgüt içinde faaliyet göstermek suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Türk, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan Diyarbakır Girişimci İş Adamları Derneğine Avrupa'ya gezi yapılacağı için müracaat ettiğini ve para yatırdığını ileri süren Süleyman Türk, söz konusu geziye vali yardımcıları ve il müftüsünün de katıldığını iddia etti.

Sanık Türk, bu derneğin hiçbir toplantısına katılmadığı için üyeliğinin iptal edildiğini ve 17-25 Aralık sürecinden sonra hiçbir derneğe üye olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Türk'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



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