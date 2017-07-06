10:54, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Özbekistan'ın GSYİH 67 milyar dolar oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, 2016 yılda Özbekistan'ın Gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 67 milyar dolar oldu ve ülke ekonomik güç olarak 195 ülke arasında dünyada 71 sırada yerini aldı.

2016 yılı sonunda Özbekistan’ın kişi başına düşen Gayri Safi milli geliri 2,2 bin dolar ile dünya devletleri içinde 159'ncu oldu.

Özbekistan genç işçi gücü ve zengin doğal kaynaklarına rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor. Bunun nedeni olarak, tüm ekonomiyi kontrol altında tutan ve özel girişimleri engelleyen otokratik rejimin baskısı ve Özbekistan’ın coğrafik olarak kapalı bölgede olduğu gösteriliyor.