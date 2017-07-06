11:02, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Dolar/TL 1.5 ayın en yükseğini gördü





Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrasında artan dolar talebinin etkisiyle 3,6169'a kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,34 artışla 3,6062'den tamamladı. Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazancıyla 3,6270 seviyesinde dengelendi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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