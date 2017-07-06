ABD'de orta şiddette deprem

ABD'nin Montana eyaletinde 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lincoln kentinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Can veya mal kaybına yol açmayan depremin ardından bir artçı sarsıntı hissedildi.
Deprem, merkez üssüne 55 kilometre mesafedeki eyalet başkenti Helena'da da hissedildi.
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