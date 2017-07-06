11:14, 06 Temmuz 2017 Perşembe

ABD'de orta şiddette deprem





ABD'nin Montana eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Montana eyaletinde 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lincoln kentinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Can veya mal kaybına yol açmayan depremin ardından bir artçı sarsıntı hissedildi. Deprem, merkez üssüne 55 kilometre mesafedeki eyalet başkenti Helena'da da hissedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.