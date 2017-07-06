11:34, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem





Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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