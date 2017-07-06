PKK'lı cenazesine katılan HDP'li vekil Yiğitalp hakkında fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında PKK üyesnin cenazesine katıldığı gerekçesiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 30 Haziran 2016'da Lice ilçesi Yolçatı mevkisinde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen Mehmet Şirin Kocakaya'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla yakınları tarafından teslim alındığı belirtildi.
Fezlekede, teröristin cenazesinin merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildiği, Yiğitalp, milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 90 kişilik grup tarafından karşılandığı kaydedildi.
Fezlekede şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu cenaze töreninde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun tabutuna serildiği, uyarılara rağmen bez parçasının kaldırılmadığı, cenaze töreninde PKK/KCK terör örgütünü ve bu örgüte mensup şahısları övücü mahiyette sloganların atıldığı saptanmıştır. Yiğitalp'in de katıldığı cenazede terörü, cebir ve şiddeti meşru göstermek suretiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği anlaşılmıştır."
Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Yiğitalp'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
Yiğitalp'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.
Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturma veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerden Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemine ilişkin dosyalar, cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl PKK'lı cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı
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