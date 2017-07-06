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15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak, ışıklar sönmeyecek
15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak, ışıklar sönmeyecek

Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, FETÖ'nün hain darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Türkiye genelinde "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla programlar düzenlenecek.

Bu kapsamda, 90 bin camide gece saat 00.13'te selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez imzasıyla tüm il ve ilçe müftülüklere "15 Temmuz Programları" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 15 Temmuz 2016'nın sene-i devriyesinde tüm yurtta programlar düzenlenecek.

Türkiye genelinde "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine bütün şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlenecek ve okunan 100 bin hatm-i şerifin duası yapılacak.

KUR'AN KURSLARINDA ÖZEL PROGRAM

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak duada, şu ifadelere yer verildi:

"Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe, 14 Temmuz cuma günü tüm cami ve mescitlerde okutulacak. Öte yandan, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde hutbenin İngilizce ve Arapçası da irad edilecek.

15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" da gerçekleştirilecek.

CAMİ VE MİNARELERİN IŞIKLARI SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

15 Temmuz 2017 Cumartesi gününü, 16 Temmuz 2017 Pazar gününe bağlayan gece, saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Mahya asma imkanı bulunan camilerde, "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyalar asılacak.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri, 14-21 Temmuz'da ziyaret edilerek, 14-28 Temmuz'da 81 il merkezinde "15 Temmuz, Din ve Değerlerimiz" başlığıyla paneller düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15temmuz.diyanet.gov.tr" web sayfası üzerinden ise personel bilgilendirilecek, sitedeki bilgi ve materyaller çalışma alanlarında kullanılacak.

15 TEMMUZ ÖZEL BELGESELİ

Öte yandan, Ahmed Hamdi Akseki Camii Sergi Salonunda, 10 Temmuz'da "15 Temmuz Özel Sergisi" düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Gazilerin Dilinden 15 Temmuz" adlı kitap yayımlanacak, 15 Temmuz özel belgeseli ve özel kısa filmler yayınlanacak.

Diyanet TV ve Radyo 15 Temmuz'da, tüm gün özel yayın yapacak, anma törenlerine canlı bağlanacak.



İlgili Konular 15 Temmuz Programları Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan S FETÖ
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