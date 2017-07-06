Kazak liderin milyon dolarlık özel jeti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Air Charter Service şirketi dünya liderlerinin kullandığı uçakların karşılaştırmalı analizini yayınladı.
Rapora göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev en pahalı uçaklardan kullanan liderlerden biri olarak listeye girdi. Kazak liderin uçağının değeri 250 milyon dolar olarak tahmin edildi.
Listede en pahalı uçak olarak 1,5 milyar dolar değerinde Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin uçağı yer aldı. İkinci en pahalı uçak ise bir milyar değerindeki Donald Trump’ın Air Force One uçağı yer aldı. Vladimir Putin’in 500 milyon dolar değerindeki IL-96-300PU uçağı ve Angela Merkel’in 300 milyonluk AIRBUS A330-200 uçağı da listede yer alıyor.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin, Ürdün'deki ihracat sektörlerini milyonlarca dinar zarara uğrattığı belirtiliyor
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.
Katar'dan ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi
Kazakistan lideri Nazarbayev dünyanın en pahalı uçaklarından birini kullanıyor
Güney Afrika Parlamentosunun eski üyesi Dr. Essop Essak Jassat, ülkesinde 1994 öncesindeki Apartheid (ayrılık) döneminde beyaz yönetime karşı zor şartlar altında mücadele ettiklerini belirtti
Libya'da Hafter güçleri ile Bingazi Devrimciler Şura Meclisi arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların ardından Bingazi Hafter'in kontrolüne geçti
2016 yılından alınan raporlara göre Özbekistan'ın GSYİH 67 milyar dolar oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yasak olmasına rağmen yolcu taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu en az 77 kişi öldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ortadoğu barışı müzakere sürecine hız verilmesi gerekiyor. Başka hiçbir tutarlı alternatifi olmayan iki devletli çözüm umudu gittikçe tehlikeye giriyor." dedi.
Fransa İslam Konseyi Başkanı Oğraş, dini teröre alet edenlerle mücadele edilmesinin önemine işaret ederek, "Bunun için de argümanın geliştirilmesi gerekiyor" dedi
ABD Başkan Yardımcısı Pence, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile telefonda görüştü. İkili Kıbrıs müzakerelerinden olumlu sonuç çıkmasını umduklarını dile getirdi.
26 Haziran'da Türkler'in pikniğe gittiği Roman mahallesinde suya düşen iki Bulgar kürekçi kızın Türkler tarafından kurtarılması sonrası çıkan olaylar gittikçe büyüyor. Romanlar ve Bulgarlar arasında çıkan olaylarda ihale Türk vatandaşlarına kaldı.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması için Rusya'nın çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.