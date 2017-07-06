12:11, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Kazak liderin milyon dolarlık özel jeti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Air Charter Service şirketi dünya liderlerinin kullandığı uçakların karşılaştırmalı analizini yayınladı.

Rapora göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev en pahalı uçaklardan kullanan liderlerden biri olarak listeye girdi. Kazak liderin uçağının değeri 250 milyon dolar olarak tahmin edildi.

Listede en pahalı uçak olarak 1,5 milyar dolar değerinde Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin uçağı yer aldı. İkinci en pahalı uçak ise bir milyar değerindeki Donald Trump’ın Air Force One uçağı yer aldı. Vladimir Putin’in 500 milyon dolar değerindeki IL-96-300PU uçağı ve Angela Merkel’in 300 milyonluk AIRBUS A330-200 uçağı da listede yer alıyor.