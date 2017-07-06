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13:55, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Ortadoğu
12:22, 06 Temmuz 2017 Perşembe

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Katar'ın ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı
Katar'ın ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

Katar'dan ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Havayollarından (Qatar Airways) yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'ye gidecek uçaklarda dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Qatar Airways ve Hamad Uluslararası Havalimanı'nın, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen ek güvenlik önlemlerini yerine getirdiğine dikkat çekildi.

Qatar Airways, Doha'dan ABD'nin farklı noktalarına günlük 10 uçuş yapıyor.

ABD, mart ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına almalarını yasaklamıştı. Türk Hava Yolları (THY) ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine bağlı Etihad Hava Yolları, ABD'ye giden uçaklarında elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.



İlgili Konular Qatar Airways katar krizi ABD elektronik cihaz yasağı
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