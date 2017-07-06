12:37, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak





Terör örgütü liderliği ile suçlanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yüce Divan'a sevkedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ergenekon davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ artık Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapacak. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.