Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ergenekon davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ artık Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapacak.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başbuğ’un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.
Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü liderliği ile suçlanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yüce Divan'a sevkedildi
Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl PKK'lı cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı
Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü
FETÖ'nün Diyarbakır'daki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
AB Bakanı Çelik, "'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi
Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde asansör boşluğunda yangın çıktı. Olay yerinin üst katından tahliye edilen hastalar ile yakınları yangın söndürülünce yeniden hastaneye alındı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko Sokak-2" operasyonunda, 156’sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına verdiği röportajda, "Sadece Katar isterse askeri üssümüzü kapatırız. Arap devletlerinin Katar talepleri kabul edilemez" dedi
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 2'si firari 33 eski sağlık personelinin yargılanmasına başlandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, "Terör örgütünün, Telafer civarındaki köylerden kaçan çok sayıda Türkmen soydaşımızı katlettiğine dair haberlerden büyük infial duyulmuştur" açıklamasında bulundu
AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı