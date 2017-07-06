12:39, 06 Temmuz 2017 Perşembe

8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu





FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop merkezli olmak üzere Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 3 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamadı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu arada gözaltındaki MİT mensuplarından birinin daha önce meslekten ihraç edildiği, 2'sinin ise hakkında gözaltı kararı verilmesiyle kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi. Değişik rütbelerdeki 7 askerden de birinin daha önce TSK ile ilişiğinin kesildiği, 6'sının ise halen görevde bulunduğu kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.