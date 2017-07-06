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8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu
8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop merkezli olmak üzere Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 3 şüpheliye ise adreslerinde ulaşılamadı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada gözaltındaki MİT mensuplarından birinin daha önce meslekten ihraç edildiği, 2'sinin ise hakkında gözaltı kararı verilmesiyle kurumla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Değişik rütbelerdeki 7 askerden de birinin daha önce TSK ile ilişiğinin kesildiği, 6'sının ise halen görevde bulunduğu kaydedildi.



İlgili Konular tsk ve mitte operasyon 15 Temmuz darbe girişimi
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