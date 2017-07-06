12:54, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Suriye'de otobüs durağında patlama

Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye haber ajansı SANA'dan gelen bilgiye göre Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.

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