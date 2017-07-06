12:56, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 öncesi Merkel ile görüşecek





Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için akşam saatlerinde geleceği Hamburg'da, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in, Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleştireceği görüşme, basına kapalı olacak. Görüşme, TSİ'ye göre 21.30 ile 22.15 saatleri arasında gerçekleşecek.

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