13:04, 06 Temmuz 2017 Perşembe

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor





Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmeliğin, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

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