13:25, 06 Temmuz 2017 Perşembe

AB üyelik müzakereleri askıya alındı





Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu'nun bugün oylaması yapıldı. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yle müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Raporda ilk kez müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı. Bir süredir, AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılıyordu.

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