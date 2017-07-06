Trump'tan Rusya yorumu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarına ilişkin, Rusya'nın ve diğer ülkelerin seçimlere "burnunu soktuğu"na inandığını ancak "bundan kesinlikle emin olamadığını" kaydetti.
Polonya'yı ziyaret eden Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya hakkındaki iddialar için "Çok sayıda kişi müdahale etti." ifadesini kullandı.
Seçime müdahale edenin Rusya ve diğer ülkeler olabileceğini dile getiren Donald Trump, "Kesin bir şey söylemeyeceğim. Bundan kimse emin değil." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Almanya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya geleceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu meseleyi ele alıp almayacaklarına ilişkin ise açıklama yapmadı.
ABD Başkanı, selefi Barack Obama'yı da Rusya'nın böyle bir işe kalkışmasına izin vermekle ve seçimi Demokratların adayı Hillary Clinton'ın kazanacağını düşündüğünden hiçbir şey yapmamakla suçladı.
Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Obama'yı korsanlık faaliyetlerinden seçimden aylar önce bilgilendirdiğini hatırlatarak, "hatalar yapıldığını" söyledi.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER DENEMELERİ
Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin sonuçları olacağını belirterek, uluslararası topluma bu ülkenin "çok ama çok kötü davranışlarına" karşı gelmesi çağrısında bulundu.
Trump, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşılık "çok ciddi şeyler" düşündüğünü dile getirdi ve bu konuda "kırmızı çizgiler" çizmediğini kaydetti.
ABD Başkanı Trump, "Böyle davranmaları utanç verici. Çok ama çok tehlikeli biçimde hareket ediyorlar, bu konuda bir şeyler yapılmalı." diye konuştu.
Esed güçlerinin, başkent Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesinde muhaliflerin cephe hattına ''klor gazıyla'' saldırı düzenlediği iddia edildi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Merck, General Electric (GE) ve Canon'a şirket satın almaları ile ilgili hatalı ve yanıltıcı bilgi sağladıkları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti
İsrail'in uyguladığı abluka ve son dönemde artan elektrik kesintileri Gazze'de protesto edildi
PYD/PKK, Rakka operasyonundaki kayıplarını telafi etmek için Arap çocukları silah altına almaya başladı
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimine müdahale ettiğine inanıyor
Musul'un batı yakasında DEAŞ üyeleri ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan bölgelerdeki "büyük yıkım" ise dikkati çekiyor
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizin, Ürdün'deki ihracat sektörlerini milyonlarca dinar zarara uğrattığı belirtiliyor
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.
Suriye'nin Hama kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.
Katar'dan ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi
Kazakistan lideri Nazarbayev dünyanın en pahalı uçaklarından birini kullanıyor
Güney Afrika Parlamentosunun eski üyesi Dr. Essop Essak Jassat, ülkesinde 1994 öncesindeki Apartheid (ayrılık) döneminde beyaz yönetime karşı zor şartlar altında mücadele ettiklerini belirtti
Libya'da Hafter güçleri ile Bingazi Devrimciler Şura Meclisi arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden şiddetli çatışmaların ardından Bingazi Hafter'in kontrolüne geçti
2016 yılından alınan raporlara göre Özbekistan'ın GSYİH 67 milyar dolar oldu