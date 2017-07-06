14:03, 06 Temmuz 2017 Perşembe

DEAŞ'ın son kalesi 'Eski Musul'da büyük yıkım | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Musul'un batı yakasında DEAŞ mensupları ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan bölgelerdeki "büyük yıkım" ise dikkati çekiyor.

Irak güçleri, yaklaşık 6 ay süren operasyonun ardından DEAŞ'ın son kalesi olan Musul'un batı yakasının büyük bir kısmını geri aldı. Ancak dar ve kadim yapılara sahip Eski Musul'un bazı mahallelerinde halihazırda çatışmalar sürüyor.

Dicle Nehri'nin hemen kıyısında yer alan ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği Eski Musul'un kurtarılan ve çatışmaların devam ettiği mahallelerine girerek büyük yıkım görüntülendi. Çatışma, patlama ve hava saldırılarından dolayı hayalet kente dönüşen Eski Musul'da, hemen hemen tüm evler yıkılmış veya zarar görmüş durumda.

BÖLGEDEN AĞIR KOKULAR YÜKSELİYOR

Söz konusu bölge daha çok dar sokaklara sahip olduğu için araçlarla rahat hareket edilemiyor. Enkazların yolları kapattığı bölge adeta bir harabeyi andırıyor. Yollar ve altyapıdan eser kalmadığı gibi kurtarılan mahallelerde sivilleri görmek de mümkün değil.

Enkazların altındaki "DEAŞ militanı mı sivil mi" oldukları tespit edilemeyen cesetler rahatlıkla görülebiliyor. Uzun süre enkaz altında kaldığı düşünülen cesetler sebebiyle bölgede ağır bir koku hakim.

KAÇAN SİVİLLERE DEAŞ ÜYESİ MUAMELESİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Eski Musul'da 20 bin sivil evlerinde mahsur kaldı.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerinde mahsur kalan siviller çok zor şartlar altında gıda ve temiz su ihtiyaçlarını temin ediyor.

Öte yandan sivillerin karşılaştığı sorunlar bununla da sınırlı kalmıyor. Sokak sokak ilerleyen güvenlik güçlerinin evlerin bodrum katlarına sığınan ailelere "neden kaçmadıkları" yönünde sorular sorarak, DEAŞ üyesi muamelesi yaptığı belirtiliyor.

IRAK GÜÇLERİ DİCLE NEHRİ'NE 180 METRE MESAFEDE

Öte yandan operasyona ilişkin konuşan Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Tümgeneral Abdulvahab Sadi, DEAŞ üyelerinin dar sokaklarda tamamen kuşatma altına alındığını söyledi. Tümgeneral Sadi, Irak güçlerinin Dicle Nehri kıyısına ulaşmak üzere olduğu bilgisini vererek, mesafenin 180 metreye kadar düştüğünü söyledi.

Kentteki güvenlik kaynakları, Eski Musul'da geriye sadece 300 DEAŞ mensubu kaldığını, bunların hepsinin de intihar eylemi hazırlığı içinde beklediklerini belirtiyor.