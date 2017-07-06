PYD, Rakka'daki kayıplarını telafi için Arap gençleri saflarına katıyor

ABD destekli koalisyon güçleri şemsiyesiyle bölgeyi işgal eden PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD, Tel Abyad Suluk ve çevresindeki Arap ve Türkmenleri yerlerinden etti ve evlerini yıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD, Rakka operasyonunda DEAŞ karşısında verdiği kayıpları Arap gençleri zorla saflarına katarak telafi etmeye çalışıyor. Örgüte katılmak istemeyenler ise öldürülüyor.
PYD/PKK, son olarak Tel Abyad ilçesine bağlı El Asel (Bal) köyüne düzenlediği baskında saflarına katılmak istemeyen 20 yaşındaki Arap kökenli Hamadi el-Halaf'ı öldürdü.
Rakka'nın Tel Abyad ilçesi sakinlerinden Muhammed Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, ''PYD, Tel Abyad'ın doğusundaki bir kontrol noktasında oğlunun silah altına alınmasını istemeyen babayı ateş açarak öldürdü. PYD, Suluk ve Tel Abyad'ta da örgüte katılmak istemeyen bir kişiyi öldürdü.'' dedi.
Örgütün 18 yaşından küçükleri de silah altına aldığını belirten Ubeyde, ''PYD'nin Rakka'da DEAŞ'e karşı başlattığı operasyonda çok kaybı oluyor. Her gün Ras el Ayn ilçesindeki hastanelere onlarca PYD'linin cesedi gidiyor. PYD, kayıplarını telafi etmek için şimdi de çocuklarımızı zorunlu olarak silah altına alıyor.'' diye konuştu.
Rakka'nın kuzeyinde Arap ve Türkmenlerin taşınır taşınmaz mallarına PYD'nin el koyduğunu söyleyen Ubeyde, ''Halk PYD'nin zulmünden dolayı, Halep'in kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kaçıyor. Çok sayıda aile çocuklarını örgüte vermek istemediği için muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.'' ifadesini kullandı.
Rakka'ya bağlı Suluk ilçesi sakinlerinden Ramadan Ebu Samra, ''PYD, Kürtlerin DEAŞ'ıdır. Burada gerçekçi olmak lazım: DEAŞ bizi zorunlu olarak evlerimizden etmedi. Çocuklarımızı da elimizden almadı. Evlerimizi de başımıza yıkmadı. Buradaki durumu anlamakta sıkıntı çekiyorum. ABD, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle yok etmeye çalışıyor. Bu nasıl olur?'' şeklinde konuştu.
PYD'nin Arap köylerine baskınları nedeniyle bölgedeki gençler, silah altına alınmamak için kaçıyor.
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