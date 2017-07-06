Çin'in ilk canlı yayın uydusu yörüngede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in 18 gün önce fırlattığı Congşing-9A (Orta Yıldızı) adlı iletişim uydusunun yörüngeye oturduğu bildirildi.
Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketinden (CASC) yapılan açıklamada, uydunun 10 kez yörünge ayarı yaptıktan sonra bugün itibariyle ekvatorun 101,4 derece doğu boylamındaki yörüngesine başarıyla oturduğu kaydedildi.
İletişim uydusunun tüm sistemlerinin çalışır durumda olduğu ifade edilen açıklamada, yörüngede test aşamasına başlanacağı belirtildi. Congşinjg-9A, Çin'in ilk yerli yapım canlı yayın uydusu olma özelliğini taşıyor.
Çangcıng-3B (Uzun Yürüyüş) roketleriyle 19 Haziran'da fırlatılan uydunun, taşıyıcı roketin itici motorlarındaki anormallik nedeniyle gecikmeli olarak yörüngeye oturduğu ifade edildi.
Çin, 2 Haziran'da "Uzun Yürüyüş" serisi roketlerin en yeni ve en yüksek taşıma kapasitesine sahip olan modeli Çangcıng-5 Y2'yi fırlatmış ancak bu denemenin başarısız olduğu açıklanmıştı.
Congşing-9A adlı iletişim uydusu, fırlatıldıktan 18 gün sonra yörüngesine oturdu
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