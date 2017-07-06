Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:47, 06 Temmuz 2017 Perşembe
Dış Politika
14:40, 06 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen skandal Türkiye kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AB BAKANI ÇELİK: RAPOR SON 2 SENEDE OLDUĞU GİBİ YOK HÜKMÜNDE

 AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'te, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Bu rapor birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını bir koalisyon mantığıyla metne doldurmuş, iş birliğinden uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu raporunu son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın aynen iade edilecektir." dedi.

AP, TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİ DONDURMA RAPORUNU KABUL ETTİ

 



İlgili Konular AB Türkiye AP Dışişleri Bakanlığı: AP'nin kararı tarafımızdan yo AB
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek
Terörle mücadelede Endonezya-Türkiye iş birliği güçlendirilecek

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, "Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik" dedi
D amp R'ye rekabet soruşturması
D&R'ye rekabet soruşturması

Rekabet Kurulunca, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı
Bingöl'de EYP patladı 1 asker yaralı
Bingöl'de EYP patladı: 1 asker yaralı

Güvenlik güçlerinin Bingöl'de arazi arama tarama çalışması yaptığı sırada, daha önceden teröristlerce tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap
AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 öncesi Merkel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 öncesi Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi öncesinde bugün Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek
8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu
8 ilde TSK ve MİT'teki 'kripto FETÖ'cü operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki "kripto" yapılanmasına yönelik Sinop merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak
Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak

Terör örgütü liderliği ile suçlanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Yüce Divan'a sevkedildi
15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak ışıklar sönmeyecek
15 Temmuz'da camilerde selalar okunacak, ışıklar sönmeyecek

Türkiye genelindeki 90 bin camide 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te selalar okunacak, minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak
PKK'lı cenazesine katılan HDP'li vekil Yiğitalp hakkında fezleke
PKK'lı cenazesine katılan HDP'li vekil Yiğitalp hakkında fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl PKK'lı cenazesine katıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı
Dolar TL 1 5 ayın en yükseğini gördü
Dolar/TL 1.5 ayın en yükseğini gördü

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü
Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar
Diyarbakır'da FETÖ davalarında ilk karar

FETÖ'nün Diyarbakır'daki "mütevelli heyeti ve esnaf sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Türk, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
AB Bakanı Çelik elinin tersiyle itti
AB Bakanı Çelik elinin tersiyle itti

AB Bakanı Çelik, "'Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı 1 ölü
Çanakkale'de tarihi top mermisi patladı! 1 ölü

Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde korkutan yangın
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde asansör boşluğunda yangın çıktı. Olay yerinin üst katından tahliye edilen hastalar ile yakınları yangın söndürülünce yeniden hastaneye alındı.
81 ildeki quot Narko Sokak-2 quot operasyonunda 230 gözaltı
81 ildeki "Narko Sokak-2" operasyonunda 230 gözaltı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narko Sokak-2" operasyonunda, 156’sı narkotik suçlarından olmak üzere, haklarında yakalama kararı bulunan 230 kişi gözaltına alındı

Haberler

AB üyelik müzakereleri askıya alındı
AB üyelik müzakereleri askıya alındı

Türk toplumunun AB'ye güveni azalıyor
Türk toplumunun AB'ye güveni azalıyor

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye geliyor
AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye geliyor

AB'den Türkiye ile anlaşmada sözünü tuttuğu iddiası
AB'den Türkiye ile anlaşmada sözünü tuttuğu iddiası

AB'den Türkiye'deki sığınmacı çocuklara eğitim desteği
AB'den Türkiye'deki sığınmacı çocuklara eğitim desteği

AB'den Türkiye'ye taziye
AB'den Türkiye'ye taziye

Ege'nin iki yakasından AB'ye Türkiye mesajı
Ege'nin iki yakasından AB'ye Türkiye mesajı

AB, Türkiye ile zirve yapacak
AB Türkiye ile zirve yapacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 