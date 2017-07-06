AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen skandal Türkiye kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'te, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Bu rapor birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını bir koalisyon mantığıyla metne doldurmuş, iş birliğinden uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu raporunu son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın aynen iade edilecektir." dedi.
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AP'de kabul edilen Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Karar, söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu" dedi.
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