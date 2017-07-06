14:40, 06 Temmuz 2017 Perşembe

AP'nin skandal Türkiye kararına Ankara'dan sert cevap

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen skandal Türkiye kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.





AB BAKANI ÇELİK: RAPOR SON 2 SENEDE OLDUĞU GİBİ YOK HÜKMÜNDE





AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'te, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Bu rapor birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi yaklaşımlarını bir koalisyon mantığıyla metne doldurmuş, iş birliğinden uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapor. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu raporunu son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın aynen iade edilecektir." dedi.