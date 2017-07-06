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Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve son dönemde artan elektrik kesintileri Gazze'de protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in 2006 yıldan beri uyguladığı abluka ve son dönemde artan elektrik kesintileri Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan onlarca Filistinli, "ablukaya hayır", "hastalar ölüyor" ve "onurlu bir hayat istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail ablukasını protesto etti.

Göstericilerden Refik Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "11 yıldan bu yana hiçbir gerekçesi olmayan ablukayı yaşıyoruz. Dünya ülkelerinde olduğu gibi onurlu ve özgür bir hayat istiyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranlarının yükselmeye devam ettiğini aktaran Hasan, hayat şartlarının günden güne kötüye gittiğini kaydetti.

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

 



İlgili Konular Gazze elektrik kesintisi israil filistin
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