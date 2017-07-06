AB'den 3 büyük firmaya suçlama

AB Komisyonu, Alman ilaç firması Merck, ABD’li endüstri devi GE ve Japon Canon'a gerçekleştirdikleri şirket satın almalarında hatalı, eksik ve yanıltıcı bilgi sağladıkları gerekçesiyle resmi suçlama bildiriminde bulunulduğunu açıkladı.
Merck firması, Sigma-Aldrich’i satın almada geliştirilen projeler ve kimyasallar hakkında hatalı ve yanıltıcı bilgi sağlamakla, GE de LM Wind adlı şirketi satın almasında firmanın rüzgar türbini alanındaki Ar-Ge projeleri ile ilgili bilgileri paylaşmamakla suçlandı.
Merck ve GE'nin incelemeleri tamamlanıp suçlu bulunması halinde şirketlere davranışlarından ötürü yıllık küresel gelirlerinin yüzde 1'ine kadar ceza uygulanabiliyor.
Canon ise ilgili düzenleyici kurumlara Toshiba Medical System'i satın aldıktan sonra bildirimde bulunmakla suçlandı. Bildirimin satın alma sonrası yapılması nedeniyle şirkete verilebilecek ceza, yıllık küresel cirosunun yüzde 10'una kadar çıkabiliyor.
AB Komisyonu, geçen aylarda da WhatsApp uygulamasının satın alınması sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiği için Facebook'a 110 milyon avro para cezası kesmişti.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Merck, General Electric (GE) ve Canon'a şirket satın almaları ile ilgili hatalı ve yanıltıcı bilgi sağladıkları gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti
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